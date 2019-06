Municipalitzar la gestió de residus

Demà els plens escolliran els alcaldes dels propers 4 anys –amb el permís dels llocs on hi haurà alcaldia compartida– després d'una campanya en la qual les forces més progressistes han posat sobre la taula la municipalització de l'aigua. No és el cas de Manresa, perquè l'aigua ja la tenim municipalitzada i fins ara ningú s'ha atrevit a pagar el preu polític que suposaria entregar Aigües de Manresa a mans privades.

Mentre en diversos pobles i ciutats, com per exemple Igualada, es parlava de municipalitzar l'aigua, ningú ha posat sobre la taula la municipalització de la gestió dels residus. No sé si és perquè gestionar els residus és més complex que gestionar la xarxa d'aigua o perquè ningú s'atreveix a enfrontar-se a les grans empreses que gestionen les deixalles.

Però la realitat és que mentre alguns demanen i fins i tot es munten manifestacions per municipalitzar l'aigua, ningú ho fa perquè la gestió dels residus sigui municipal. Si aquesta es fa ben feta segur que resulta molt més eficaç i eficient que la que fan les empreses privades que l'únic que busquen és benefici a costa d'un servei que, a diferència de l'aigua, paguem obligatòriament. I és que si no volem aigua, ens donem baixa i ens la tanquen. Però si no volem pagar pels residus, no és que ens tanquin el contenidor, és que ens obliguen a pagar encara que ho reciclem tot, tot i tot.