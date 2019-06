LA VIGÈNCIA DE LA NIT

Amb la celebració de la 49a Nit de l'Esportista de Manresa, dimecres al Kursaal, la capital del Bages ha pogut exposar la potència i la varietat de la seva oferta, que és sorprenent per la dimensió de la ciutat. En un any que ha estat brillant en resultats esportius (temporada històrica del Baxi a l'ACB, les noies de l'Egiba i del Club Atlètic Manresa lluitant a primer nivell estatal, ascensos del CE Manresa, la Joviat a Copa Catalunya Femenina de bàsquet, el Vòlei 6 femení...) hi va haver un ventall de qualitat tant en l'àmbit col·lectiu com també en el capítol individual, amb el reconeixement de la tasca d'esportistes que han estat en competicions absolutes de màxim nivell, com Thierno Diallo en gimnàstica i Mireia Clemente en atletisme. La Nit de l'Esportista de Manresa, que arribarà el 2020 a la 50a edició (només darrere de les 71 de la festa del Mundo Deportivo i les 66 de Sabadell), és tot un reflex de la molta i bona feina dels clubs manresans. Els polítics i les institucions han de reforçar les seves ajudes; l'esport forma.