als nous regidors

Milers de persones van assumir ahir un compromís molt potent, en agafar l'acta de regidors i regidores que els acredita per treballar pels nostres ajuntaments i per gestionar el bé comú durant quatre anys. Més de 900 (a Catalunya) han pres possessió del càrrec d'alcalde, el que els atorga una representativitat i, alhora, un compromís màxims com a autoritats locals. Primer de tot, un aplaudiment i agraïment per l'esforç que tots ells esmerçaran al llarg d'aquest mandat en la gestió pública, amb tota la dimensió que aquesta comporta. Però també, per a tots ells, dos missatges i precs essencials. Als que governin, i sobretot als que ho facin amb majories absolutes, demanar-los una mirada àmplia i una enorme capacitat d'escoltar, reflexionar i autoqüestionar-se abans de prendre cada decisió. No veure els altres sempre com l'oposició, sinó com els companys de viatge. I als que quedin a l'oposició, exigir-los tenacitat, rigor fiscalitzador, però també capacitat propositiva. A veure si tots sumen.