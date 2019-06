Diuen que no podràs fumar dins del teu cotxe. És curiós, m'incomoda, la prohibició, tot i no ser fumador. Ni exfumador. No he fumat mai. Hi ha dies que espero començar algun dia. No diguis mai, mai. Si et deixen fumar, si fumar no és delicte, no entenc per què no et deixen fumar en un dels pocs llocs de la terra que una part important de la humanitat considera un veritable refugi personal. El cotxe. Jo, al cotxe, hi faig –quasi– de tot. Quan vaig sol. Si vaig acompanyat... faig altres coses que ara, potser, no vénen al cas. Només una vegada vaig anar a l'aeroport a recollir un passatger que, en baixar de l'avió i pujar al cotxe, em va mirar amb cara de necessitat i em va demanar: puc fumar? Li vaig dir que sí tot i que el cotxe era quasi nou de trinca. Però ell era el cantant Luis Eduardo Aute i no m'hi vaig poder negar. En aquell Volvo només hi va fumar, un dia, ell.



Diuen que fumar et distreu. Puc entendre que no fumis si vas amb el cotxe ple, si vas amb nens, o,.. en fi, per educació. Però sol. Anant sol? Que consti que no defenso ni proclamo les bondats del fumar. Ja us ho fareu, jo estic molt o bastant net. Però si comprar tabac, fumar tabac, convidar a tabac és legal... fumar-te una cigarreta dins del teu cotxe mentre vas a 120 o mentre no et mous per un putu embús que pot ser que sigui culpa dels mateixos que et volen prohibir fumar... Jo, no m'ho deixaria fer. Diuen que fumar et distreu. I tots aquests munts de botons amb què ara equipen el cotxe... no et distreuen? I la ràdio? I els CD? i... I si et prohibeixen fumar dins del cotxe... qui ho diu, que aviat no ens prohibiran fumar «després de...»? Perquè la cigarreta de «després de...» és, diuen, sensacional. És de les que em sap greu haver-me perdut. Perquè fer l'amor o fer sexe és la bomba –fins aquí ho subscric, ho practico i ho recomano– i els que practiquen a més el fumar «després» del sexe diuen que la ci-garreta de després és... sensacional. M'ho penso.



Ho veig a venir, van darrere nostre i els nostres petits plaers, la cigarreta la prohibiran excepte que estiguis sol fent sexe. Cosa que passa i és plaent, sí, però és més recomanable no estar sol. I aquest és un altre tema que no tocarem avui. Si estàs sol i tens la finestra oberta podràs fumar després del sexe. Que consti que jo si des d'aquestes línies he de proclamar alguna cosa proclamo obertament que us oblideu del tabac, de les cigarretes, ni al cotxe ni enlloc, i us centreu en l'amor i el sexe. I a conduir sense fumar. I a viure sense fumar. Però mentre fumar no sigui delicte... Jo seguiré a la meva.



Conduccions solitàries de nit en carreteres lliures de trànsit dins un cotxe lliure de fum amb la música, això sí, a tot drap, abans no me la prohibeixin, i sessions amoroses de sexe que acaben en festival sense haver d'encendre cap cigarreta. Brutal.