Una sorpresa que feia una forta pudor de gas

Atenció, bomba: el nou consistori de Manresa, primer sorgit d'unes eleccions democràtiques després del franquisme, que havia pres possessió escasses setmanes abans, revelava que l'ajuntament anterior, el darrer nomenat a dit pel Govern Civil de Barcelona, havia autoritzat l'ampliació de la planta de gas del carrer de Francesc Moragas i no ho havia fet públic. Una ampliació rebutjada pels veïns del barri per la perillositat d'una instal·lació que volien lluny del nucli urbà. «L'ampliació de la planta de gas de Catalana de Gas a Manresa podria portar-se a terme si es volgués, de no existir la temença de provocar un problema d'ordre públic. A aquesta conclusió es va arribar en la roda de premsa celebrada ahir a l'Ajuntament, entre els caps de llista de les diferents forces polítiques presents a la Casa Gran i els mitjans de comunicació locals. L'anunci de semblant possibilitat es va fer quan es va posar en coneixement dels informadors l'existència d'un decret de l'alcadia del batlle Roqueta, autoritzant les obres d'ampliació que Catalana de Gas havia sol·licitat el mes d'abril de l'any passat». Finalment, no es va dur a terme.