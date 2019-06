línies i pactes

Un terç dels ajuntaments de la Catalunya Central han canviat de color polític aquest cap de setmana, amb ERC com a nova força dominant, en tant que titular de 64 alcaldies, entre les quals algunes de les més importants. Junts per Catalunya manté una força molt considerable, amb 58. Una bona part d'aquests alcaldes ho són gràcies a pactes amb altres forces, i no totes de la màxima afinitat. La línia entre sobiranistes i unionistes s'ha travessat una bona colla de vegades, com també la que separa dretes i esquerres. Certament, la política és un joc de principis i els qui la practiquen han de ser coherents; però la política és política, persegueix l'assoliment del poder i ha de generar institucions governables. I en municipis mitjans i petits, el factor local i els components personals de les relacions polítiques pesen tant o més que les grans coordenades nacionals. La porositat entre partits ha estat sempre una forma de fer més sana la societat i, en l'actual context de blocs, saltar línies que siguin raonablement saltables és encara més saludable.