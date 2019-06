Problema a la vista: els ingressos feien curt

Va de diners. De 2.466.070 euros. Aquests van ser els ingressos de l'Ajuntament de Manresa el 1978, segons va informar el mes de juny del 1979 la regidoria d'Hisenda a cura d'Eduard Bohigas. 2,4 milions que són ben pocs si es comparen amb els quasi noranta milions del pressupost actual, i que no arribaven per cobrir les despeses del moment. Mentre s'esperava una incerta ajuda de l'Estat, el regidor proposava mesures per fer front a la situació: «Propugnar una gran austeritat i un control rigorós de les despeses; valorant-se bé la seva oportunitat, conveniència i eficàcia. Evitar la realització de despeses que sobrepassin les possibilitats pressupostàries de l'Ajuntament. Estudi exhaustiu de les fonts d'ingressos, introduint les modificacions necessàries en les Ordenances fiscals per millorar-ne el seu rendiment. Donar prioritat als capítols o partides amb més incidència. Estudi previ, i en tot cas pronunciament, de la corporació sobre l'aplicació de l'impost de radicació. Racionalització de les càrregues fiscals, i no tant sols un nou impost. Preocupació perquè estiguin justament distribuïdes». Diguem que l'impost de radicació no es va aplicar.