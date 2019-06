Aparcar al tren

La petició d'una plataforma d'usuaris torna a posar sobre la taula la necessitat d'aparcaments que permetin als ciutadans del conjunt de la Catalunya Central deixar el cotxe a Manresa i agafar el transport públic, bàsicament per anar a l'àrea metropolitana. Ara la petició es refereix a l'estació d'autobusos i de Ferrocarrils de la Generalitat, on hi ha un aparcament a preus convencionals que fa absolutament inviable ni tan sols per a les persones de renda alta pagar cada dia l'aparcament i el viatge. A la Reforma hi ha una tarifa combinada amb la Renfe que permet deixar al cotxe al pàrquing tot el dia per 2,55 euros. És un preu molt raonable per a qui viatgi esporàdicament, però per a qui hagi de fer-ho cada dia suposa cinquanta euros al mes com a mínim, que sumats al preu del bitllet tornen a ser un cost excessiu que no dissuadeix gens de continuar en cotxe fins a Barcelona. El transport públic intercomarcal només treu cotxes de la carretera si inclou aparcament gratuït o pràcticament gratuït. Debatre sobre mobilitat o contaminació sense afrontar això és fútil i inútil.