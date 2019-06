I embolica que fa fort

Un regidor de Ciutadans a Cabrera d'Anoia és expulsat del grup municipal (que integrava ell sol) per donar suport a ERC i atorgar-li l'alcaldia. El vot d'aquest regidor, José Antonio Lanuza, deu ser molt pitjor que el que va emetre dissabte a la tarda Celestino Corbacho a Barcelona, que va donar un xec en blanc a Ada Colau, de l'entorn Podem/Comuns, perquè governés amb els socialistes i evités que ERC arribés al govern. En aquest darrer cas, hi ha un perdó ben remunerat, possiblement. Si Lanuza no és regidor de Cs, a la formació taronja no li passarà res. Efecte zero. Com a màxim, a algú li podrien pujar els colors. I prou. En canvi, l'operació Corbacho té més profunditat. El perdó després de l'escissió de Manuel Valls fa que Cs passi de 3 a 4 regidors a l'Ajuntament de Barcelona (un menys que en el mandat anterior), però pot haver-hi alguna cosa més? Després de l'elecció dels ajuntaments, ara és el torn dels consells comarcals (el de Barcelona es va suprimir) i les Diputacions (i la de Barcelona és una caramel). La possibilitat que el PSC hi governi cada dia pren més cos. Els socialistes tindrien la direcció de la Diputació i el control sobre l'Ajuntament de Barcelona, que no és poc. Però al PSC li cal el suport del sector Colau, i d'algú més. Corbacho diu que tindrà llibertat de vot dins de Cs. I que té la voluntat de ser a la Diputació. Entendre el joc és esperar que tot vagi passant.