Les tres C de la música de la Patum

Casas, Cuadra i Cuenca, sense la infatigable i desinteressada tasca dels tres berguedans, la música de la nostra Patum mai no haguera pogut tenir la qualitat i projecció que ara té. Els tres músics sempre han estat molt bons amics entre ells i amb el qui signa aquest article. Cada any per Patum trobem a faltar el sempre enyorat i prematurament desaparegut Ricard Cuadra.

Joan Casas va enregistrar La Patum salts i danses, amb la Banda Tradicional de Música de Berga, dirigida per ell mateix a Berga, editat en vinil a l'any 1968. Reeditat en CD per Àudio Visuals de Sar-rià a l'any 1992 a Barcelona.

Ricard Cuadra, el CD La música oblidada de la Patum, per La Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, sota la seva direcció, editat per la Generalitat de Catalunya i TRAM, a Barcelona a l'any 1996. Aquest enregistrament, que es va presentar en un concert el mateix any al CAT de Gràcia a Barcelona, fou l'origen dels concerts de Patum al CAT, fets pel memorial Ricard Cuadra. També Cuadra va editar amb Regió7 i TRAM un casset amb quatre peces del seu disc: Ella s'ho pensa, La Patumaire, El Ball de l'Àliga i la Marxa de la Patum.

Sergi Cuenca, dos CD: La música de la Patum del segle XVII al segle XXI, enregistrada per la Banda del Memorial Ricard Cuadra-Bufalorde, Cobla Ministres, a Berga a l'any 1999, i Tota la Música de la Patum, per la Banda de la Cobla Ciutat de Berga, fet a Berga-Barcelona a l'any 2004.

La Patum sense música no podria haver existit mai, fins i tot el so del tabal és música, com va detallar el mateix Sergi Cuenca en transcriure la línia rítmica del tabal als llibres de Patum de Carles Cortina: El cerimonial de la Patum. De la processó de Corpus Crhisti a la Plaça Cremada de l'any 2014 i Miscel·lània de Ball de gegants d'evocació Patumaire de l'any 2017.

I per acabar voldria destacar algunes altres singulars edicions musicals o reculls de partitures de Patum: La Patum, Danses de la Patum, Cobla Principal del Berguedà i Cobla Barcelona, editat en vinil a la col·lecció Antologia de la Música Catalana, Barcelona, ADIGSA a l'any 1960, reeditat en CD per PDI, de Barcelona, a l'any 1990.

A l'any 1968 a Colúmbia Barcelona, el tenor Emili Vendrell va enregistrar en un disc petit de vinil l' Himne de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt, el solo és el ball de l'àliga de la Patum. El mateix 1968 i també a Colúmbia de Barcelona, també en vinil, de Rafael Ferrer, El Retaule Berguedà.

Frederic Mompou té un CD on hi ha Cançons i danses número 11 interpreta per a piano la música dels turcs i cavallets i l'àliga. Per acabar, voldria destacar l'obra Esclat berguedà, composta per l'antic prefecte de l'Institut Pontifici de Música Sacra, organista del Vaticà i director de la Capella de Música de Santa Maria Major de Roma, que es va estrenar a Berga el 2 de setembre del 1991 per les festes del 75è aniversari de la Coronació Canònica de la Mare de Déu de Queralt a l'antic Casino Berguedà a càr-rec del Cor Artesenc.