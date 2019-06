Embolics a la Festa Major de Sant Joan

A vegades sembla que el temps no passi. A veure si els sona: «Dimarts passat es publicava que la Festa Major de Sant Joan de Torroella estava a punt «malgrat les dificultats». Què succeïa? Quan més es preguntava menys s'entenia i sortien moltes coses. S'ha hagut d'anar per parts i a poc a poc. Un poble, generós en entitats i activitats, es renyia. Boicot era una paraula en força boques». Canviïn la data, juny del 1979 per juny del 2019, i corregeixin normativament la denominació del poble, que ara es diu Sant Joan de Vilatorrada a tots els papers, i s'adonaran d'un deix de semblança entre l'embolic que hi ha hagut entre el nou alcalde i la colla d'en Pesarrodona per a l'organització de la festa major, i l'embolic força més envitricollat que hi va haver fa quaranta anys i que va afectar les relacions entre l'Ajuntament, acabat de sortir de l'ou de les pimeres eleccions, i les entitats que solien contribuir a la festa. No els marejarem amb detalls d'una trama que donaria per a una sèrie televisiva. «Malentesos que no s'han pogut arreglar», resumia el president de l'entitat La Verbena. Els del 2o17 s'han arreglat amb força rapidesa, afortunadament.