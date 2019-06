Persistència

Que Igualada recuperés, fa quatre anys, els estudis d'Infermeria no va ser una feina fàcil. Ho reconeixia divendres la consellera del ram, la igualadina Àngels Chacón, que abans que titular del departament del Govern havia estat regidora a Igualada, i des d'aquesta cadira municipal havia lluitat de capa i espasa contra els que no creien en les possibilitats de la ciutat d'Igualada. Però la proposta dels igualadins anava acompanyada d'alguns valors: la tenacitat dels dirigents del moment a l'Ajuntament que creien amb una alta dosi de convicció que a la ciutat li convenia ser seu universitària, l'estratègia d'haver unit un centre de simulació particular i diferent amb un projecte d'especialitats sanitàries, i l'anar de la mà d'una universitat que viu lluny de Barcelona i que es moria de ganes de posar seus a prop de la capital catalana. Hi afegiríem encara més intangibles, com els noms de les persones que han estat al davant del projecte. El resultat és que Igualada ja forma 40 infermers cada any. I tots tenen feina.