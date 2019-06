Per què no em voten?

Aquesta és una pregunta molt especial perquè porta adherit un oblit, i la resposta, ja ho avanço, és no oblidar el que s'oblida.

Des del punt de vista d'algú que fa més de tres dècades que segueix la política municipal opino que una fórmula poc recomanable per ser votat és despertar-se a pocs mesos de les eleccions i plantejar solucions a raig a problemes que si no han estat resolts ja és precisament perquè són complexos.

No funciona. I ja que no funciona es podria provar de recollir molta informació sobre temes puntuals que vagin sorgint o que es vulguin posar sobre la taula al llarg de tot el mandat.

I fer-ho de forma contrastada. I fer-ho pensant en la forma que arribin al màxim de gent possible.

La gent aprecia tant que li revelin coses que no sap com odia que li facin perdre el temps.

Per ser polític o voler entrar en política hi ha un important component d'autoestima elevada. És necessària perquè cal afrontar un munt de situacions difícils i aguantar. Però cal combinar-la amb la humilitat de tenir molt clar que la gent no està esperant amb delit a tota hora allò que surti de la seva boca. Més aviat el contrari. Costa molt arribar a la gent. I molt més encara ser percebut com a un emissor fiable i interessant. Que es generi un estat d'opinió favorable al respecte ja és la repera. Es pot fer, però oblidar-ho és fracassar.