garantia al congost

El Baxi Manresa afronta una temporada compromesa pel bon regust deixat per l'equip en el curs que s'acaba d'esgotar i per l'afegit de càrrega que suposarà la participació en una competició europea. En aquesta situació, i comptant que, com sempre, la plantilla serà tan modesta com imposa el pressupost, disposar d'un entrenador que en pugui treure el màxim rendiment i que aporti solvència al treball col·lectiu és un fonament essencial. El fitxatge de Pedro Martínez és, en aquest sentit, un bon començament tranquil·litzador que reprodueix les bones vibracions generades ara fa un any pel fitxatge de Joan Peñarroya. Martínez, que va tenir a Manresa una plataforma de llançament quan era novell i hi va tornar ja sent un tècnic de poderosa reputació, repeteix i encara una tercera temporada al Nou Congost convertit en una garantia. El seu darrer pas per Manresa va culminar amb una salvació in extremis, però ningú no dubta que l'equip estarà en bones mans. El Baxi torna a començar bé.