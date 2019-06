Roqueta s'explicava per la llicència del gas

Dies després que transcendís la notícia que el llavors alcalde Ramon Roqueta havia autoritzat l'agost anterior l'ampliació de la planta de gas situada al nucli urbà de Manresa, que els veïns rebutjaven, i que aquesta autorització havia romàs en secret, el mateix Roqueta, ja exalcalde, va trencar el seu silenci per sortir al pas de l'allau de crítiques que li havia caigut al damunt, tant des del moviment veïnal com des dels partits polítics d'esquerres. «Aquest és un assumpte molt llefiscós. Ningú no va autoritzar d'engegar allò, ho entenen? Allò que van posar, 'ens han enga-nyat', no és veritat, perquè aquí ningú no ha enga-nyat ningú, perquè em penso que ningú no va posar cap rajola allà. Doncs, què és tanta comèdia?», va afirmar en una conversa telefònica amb aquest diari. Però l'autorització bé que es va signar, insistia el periodista. «Si els informes tècnics deien que es podien autoritzar les obres... nosaltres no ens hi podíem pas negar. Altra cosa era l'arrencada, que quedava sotmesa a les revisions dels tècnics de l'Ajuntament. I quan jo vaig veure que això podia ser perillós per a la ciutat, vaig dir, alto!, de seguida». Va quedar dit i publicat.