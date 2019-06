El que «tornarem a fer» i el que no

El diari més venut dels editats a Madrid anuncia que «Colau tolera publicitat independentista al metro i bus de Barcelona». Se suposa que aquest és el diari progre de la capital, però hi ha progres molt centralistes (i catalanistes molt carques). Quina és aquesta «publicitat independentista» tan escandalosa que el fet de tolerar-la ja és notícia? Doncs uns cartells d'Òmnium Cultural rematats amb el lema «Ho tornarem a fer», que enllaça a curt termini amb l'expressió en el mateix sentit de Jordi Cuixart el darrer dia del judici al Suprem. Tolerable o inadmissible?, preguntava el mestre Puyal al Vostè jutja. Un judici com cal exigeix l'anàlisi de la prova, de manera que examinarem els enunciats del cartell en qüestió. I així, de passada, coneixerem la resposta a una pregunta que s'ha formulat a l'independentisme des de moltes bandes: «Què és exactament el que voleu tornar a fer?»



El text del cartell. Cinc enunciats en lletres majúscules, l'un sota l'altre. «Manifestar-nos. Expressar. Mobilitzar-nos. Votar. Ho tornarem a fer». Signat, Òmnium Cultural, fes-te'n soci. Francament, no hi sé veure l'escàndol per enlloc. Fins i tot el caràcter independentista seria indetectable sense el context i la signatura. «Manifestar-nos». Naturalment. De manifestacions no en falten, a Catalunya. De tota mena i condició, inclosa la magna de la Diada. «Expressar». És clar. Qui més qui menys es passa el dia expressant coses, en petit comitè o per a grans audiències, a favor dels naps o de les cols. «Mobilitzar-nos». Només faltaria. Hi ha un munt de causes actives que poden canalitzar les ganes de mobilitzar-se per un món millor. Què els sembla la jove ecologista de les trenes? «Votar». I tant! En poques setmanes ho hem fet en quatre urnes diferents, i no s'estranyin si abans d'un any ens tornen a convocar parlamentàries. O espanyoles, amb l'embolic que té Pedro Sánchez. Per tant, és elemental pensar que molts catalans tornaran a fer totes quatre coses. Catalans de tots els orígens, llengües, credos i ideologies. És això, el «ho tornarem a fer»? No hi veig cap problema per enlloc.



El que no tornarà a fer l'independentisme, ara com ara, és un nou simulacre de declaració d'independència al Parlament. La mesa ha impedit que es tramiti una iniciativa legislativa popular (ILP) en aquest sentit. ERC s'ha abstingut i ha fet inútil el vot favorable de JxCat. Això sí que defineix els límits del «ho tornarem a fer».