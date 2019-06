El judici futur del runam salí

Algun dia -potser- bagencs de futures generacions es preguntaran per què els seus antecessors van alçar una gran muntanya de residus salins, i com s'explica que passessin tants anys entre el dia que les primeres persones sensibles i informades van avisar que allò era dolent i la finalització dels abocaments, molts milers de tones més tard. Els bagencs de futures generacions potser s'ho miraran amb la mateixa estranyesa amb què avui contemplem les desforestacions massives que van crear deserts, o la crema incontrolada de carbó que va impulsar la industrialització alhora que posava les bases del canvi climàtic. Amb una diferència: ells no ho sabien, i nosaltres sí. Nosaltres sabem que cremar carbó és una mala idea per al clima i per al precari equilibri del nostre assentament, el dels humans, a la superfície del planeta. (Allò que ens podem carregar no és el planeta, aquesta bola de minerals a altes temperatures excepte a l'escorça, ni tan sols la biosfera, que és el conjunt d'éssers vius que habiten l'esforça temperada; el canvi climàtic no rebentarà el planeta ni matarà tots els éssers vius, però podria convertir en inhabitables per a l'espècie humana la major part de les franges litorals on es concentra). Nosaltres sabem això i sabem que el carbó de la revolució industrial és la mare del desgavell, però continuem extraient-lo de les mines i cremant-lo a les centrals elèctriques, i a més a més extraiem el petroli i també el cremem, amb unes conseqüències semblants per a l'efecte hivernacle. Potser els humans de futures generacions pensaran que la nostra comoditat els va deixar una herència feixuga. No és gens segur que es posin a la nostra pell i entenguin les nostres raons per persistir en el camí emprès. Raons econòmiques, socials, polítiques. Si prement un botó poguéssim canviar el passat, evitaríem l'extensió massiva de la mineria del carbó i, amb ella, la revolució industrial? Renunciaríem a tot el benestar que ens ha proporcionat? És una pregunta complicada. També els bagencs del futur podrien preguntar-se: canviaries el passat per evitar la gran muntanya de residus salins, sabent el preu que en pagaria l'activitat minera i el seu impacte en l'economia de la comarca? Perquè aquest ha estat el tema. Però és un plantejament massa esquemàtic, que nega la possibilitat de buscar alternatives diferents per millorar el confort diari; camins de benestar present que no costin malestar futur.