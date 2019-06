El metge Armand Rotllan va presentar a la Fàbrica de l'Anònima un llibre de Zenobita edicions sobre aspectes històrics de la medicina i la salut al treball al Bages, des del final del segle XIX fins a mitjan segle XX. En una taula presidida per la regidora de Cultura, Anna Crespo, que va remarcar la història viva per dignificar el capital humà de les empreses, tot recordant que l'Anònima és municipal des del 2014 i recentment també ho és el gran parc exterior que envolta els edificis «per poder donar llum i força a noves iniciatives ciutadanes.» Rotllan va estar acompanyat dels també metges Francesc Sant, Lluís Guerrero i Yolanda Pallarès. Responsable de Medicina del Treball de la Fundació Althaia i vicepresident de l'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut Simeó Selga, va parlar de «Medicina, Salut i Treball», com un viatge que reflecteix les condicions de treball i les misèries socials del final del segle XIX fins a la meitat del XX: treballadors, homes, dones i infants que van patir misèries, i on metges i professionals van lluitar per millores socials i condicions higièniques. L'alcalde republicà Maurici Fius i Palà remarca que va erradicar una malaltia infectocontagiosa endèmica a la ciutat, la verola. Va impulsar el Laboratori Municipal i la creació d'un escorxador. Mitjançant reformes en l'impost de consum, va abaratir articles de primera necessitat. Va impulsar estudis de nocturn per als obrers i va defensar treballadors en assumptes relacionats amb accidents de treball. Comenta aspectes de la salut laboral al Bages de la Fàbrica Nova, Pirelli i de la Companyia Anònima Manresana d'Electricitat (CAME).

Lluís Guerrero va assenyalar l'oportunitat de fer l'acte a l'Anònima i va repassar la història del treball des del neolític fins al present. Va esmentar malalties, patologies i prevencions per evitar-les, que van tardar segles, ja que l'administració pública no s'hi implica fins al tractat de Versalles del 1919. El 1950, l'Organització Internacional del Treball adapta el treball a l'home i cada home al seu treball. Al segle passat, els metges es formaven a l'Escola Nacional de Medicina del Treball, on obtenien una diplomatura de Medicina d'Empresa. L'any 1977, el manresà Manuel Carreras Roca va dirigir la tesi doctoral «La Medicina del Trabajo en Cataluña». Un altre dels metges actius va ser Manuel Baselga Monte. Del llibre del doctor, Rotllan valora el panorama laboral, social i sanitari del Bages i esmenta els metges del treball. Inclou referències a les tipologies mèdiques del darrer quart del XIX fins a la guerra civil i documentació d'accidents succeïts a les mines i fàbriques del Bages. Mostra com la legislació i el control de les condicions del treball són determinants per al progrés de la medicina preventiva i la salut laboral. Remarca el paper d'entitats com el dispensari municipal, el centre mèdic o les asseguradores i mútues. Relaciona els metges que s'han dedicat a la medicina del treball al Bages i conclou l'obra amb els 77 morts en accidents laborals a les mines de Cardona entre 1930 i 1989. El doctor i traumatòleg Francesc Sant, un dels pioners de la medicina del treball al Bages, va recordar la creació del banc de sang a la ciutat i va explicar que va ser metge d'empresa de l'Anònima durant 26 anys en l'etapa Gomis, un dels principals socis de l'empresa. Explica com als anys 60 van crear un ninot o maniquí amb roba de treball del Segre, amb un component de censors electrònics per exercitar el socor-risme a l'empresa, quan els recursos assistencials eren precaris. També van disposar a l'empresa d'un aparell de raigs X. Vocal de la junta comarcal del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona, Yolanda Pallarès, especialista en Medicina del Treball, va confirmar que «fem revisions mèdiques, però també altres coses que costen de veure». Va parlar de la prevenció, ja que les empreses agafen consciència de la seva utilitat, en vetllar per la salut dels treballadors. Del llibre, remarca l'explotació del treball infantil, «que ja hem superat al nostre país», la tasca del doctor Manel Baselga i el paper de les guarderies infantils en algunes empreses, que reivindica actualment.