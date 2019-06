precaució i revetlla

La Generalitat va prohibir ahir l'accés a Montserrat i altres conjunts muntanyosos i va vetar la sega durant dos dies. Algunes activitats a l'aire lliure van ser ajornades. El risc d'incendi és dramàtic i justificaria una intervenció encara més dràstica. Dissabte, per exemple, se celebra la segona revetlla, la de Sant Pere. No és tan celebrada com la de Sant Joan, i no té tanta tradició pirotècnica, però també s'hi tiren petards i s'enlairen coets que poden arribar molt lluny. Tindria tot el sentit del món que l'ús de pirotècnia en mans de particulars hagués quedat, també, totalment i públicament prohibit, i que es vetllés que la prohibició es compleix. De fet, sorprèn que encara sigui tan lliure i descontrolada una activitat estrepitosa que bona part de la població detesta, que genera incendis fàcilment (a Manresa, es van encendre dos xiprers) i que embruta carrers, camps i fons marins. En un moment en què tot està regulat fins a l'exageració, el petard i el coet campen sense límit. En un cap de setmana com aquest, l'absurd es fa especialment evident, i el podem pagar car.