Tones de merda a la Patum

Una de les imatges menys glamuroses de la Patum és la de la porqueria escampada a la plaça de Sant Pere i als carrers adjacents i en els que tenen llocs les passades. Cada dia centenars de quilos de merda esdevenen part habitual del paisatge de la ciutat, malauradament. Per Sant Joan estem acostumats a contemplar les escenes de la Policia Local foragitant els okupes de les platges de Barcelona, després de la revetlla, on les brigades de neteja enguany han recollit 20 tones de porqueria escampades per la sorra. I conscienciats com estem, no ens agrada i potser fins i tot ho critiquem un punt escandalitzats. En canvi, no he sentit ningú lamentar-se del problema d'imatge que suposa tenir Berga com un femer cinc dies.

Després dels dos primers salts del passacarrers de dimecres -que duren encara no tres quarts d'hora-, el ferm de la plaça berguedana ja estava ple de gots de plàtic i llaunes aixafades que embruten i que també són un gran perill per saltar. Va ser només el principi d'una situació que es va perllongar fins al final de la festa. No hauria de costar tant de llençar-ho a les papereres, als contenidors que aquests dies es van tornar a posar. Els serveis de neteja de Berga, plens d'excel·lents professionals, es fan farts de retirar porqueria. Però no és més net qui més neteja sinó qui menys embruta. Ens queda encara molta feina per fer.