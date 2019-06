Barallar-se en nom de la Mare de Déu de l'Alba

Barallar-se en nom de la Mare de Déu és pecat», va dir mossèn Josep Maria Gasol en la reunió de la comissió encarregada de la restauració de la Seu de Manresa, malmesa per un incendi intencionat. I és que existia una polèmica en marxa, no oficial, no reglada, però viva i fins i tot virulenta, sobre la importància que havia de tenir la talla d'una nova imatge de la Verge de l'Alba dins el conjunt de treballs, i si aquesta nova talla havia de ser rèplica exacta, detall a detall, imperfeccions incloses, de la carbonitzada. Mossèn Gasol va explicar el que la llei exigia per a qualsevol restauració d'un bé amb valor cultural, i que incloïa sotmetre's als criteris dels tècnics del ministeri de Cultura. Però un grup d'assistents, fent-se ressò d'un notable moviment de fidels, volia que es deixessin estar de burocràcia i garantissin la reproducció exacta de la imatge, per raons «de devoció a la Mare de Déu de l'Alba que tots hem conegut» i pel fet que era una «imatge tan significativa» per als manresans. La cosa estava calenta, i en la reunió mossèn Gasol va parlar d'anònims «amenaçadors i difamatoris» rebuts tant per ell com per altres persones.