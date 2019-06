Recomanacions d'estiu

Jordi Estrada

Davant la previsió d'onades de calor que, amb més o menys intensitat, ens acompanyaran al llarg de l'estiu, vet aquí algunes mesures pal·liatives per combatre les altes temperatures. En primer lloc, cal beure molta aigua i, si pot fer, estant a més de mil metres d'alçada i a l'ombra d'un bosc espès. També s'aconsella dormir a terra: preferentment al terra d'una cambra frigorífica. Una altra opció és sintonitzar la Cope dia i nit. És probable que bona part del que s'hi diu us deixi glaçats. És igualment recomanable dutxar-se sovint, però fer-ho en bona companyia. D'entrada tindreu la sensació que la temperatura s'enfila, però aviat oblidareu que sou a l'estiu. També pot funcionar disfressar-se de bombeta de nevera i tancar-se per dins. Hi ha qui proposa posar-se a fer voltes al voltant d'un ventilador fins a caure desplomat a terra. Sense plomes, no notareu tant la calor. També podeu convidar a sopar aquell amic passota que passa de tot. Tant li serà què li expliquis, però tant se val, és un fresc i la seva companyia resultarà, per tant, ben refrescant. I si a més a més no obre boca, perquè passa de xerrar, encara millor. Així no hi haurà perill que es trenqui el gel. Podríeu omplir la banyera fins dalt i simular un intent de tallada de venes. A urgències hospitalàries la temperatura es manté estable, fresca i agradable. Ara és el moment de comprar un bitllet per a Groenlàndia i enviar-hi la família. Durant la seva absència, podeu repassar l'àlbum de fotografies familiar. Si no el cos, com a mínim refrescareu la memòria. Si aneu a la piscina i feu el mort, que és la millor defensa contra l'amenaça solar, recordeu fer-lo de cara amunt i fora de l'abast del trampolí, si n'hi hagués. També és aconsellable evitar els colors càlids i vestir-se amb tons freds. I si sou lectors, llegiu cada dia el Regió7, on trobareu les notícies més fresques del mercat.