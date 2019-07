Els descuits del McDonald's

6 de 8 podria ser l'eficàcia de Ryan Tooslon en una de les seves millors nits, però no. És el percentatge d'error en les meves últimes visites als dos McDonald's de Manresa. La companyia del pallasso té un problema, doble i amb formatge. De poc serveix innovar en el sector de l'hamburguesa prefabricada, invertir a rentar la cara als locals i aconseguir que l'equip ofereixi un tracte innegablement proper si quan obres la bossa després de passar pel McAuto, hi falten coses. «No n'encerten ni una», remugava el conductor que em va deixar passar l'última vegada que vaig haver de tornar enrere a reclamar. Fent càlculs, de les darreres vuit visites als establiments -tria el de la FUB o el dels Trullols, que els dos funcionen igual- s'han deixat dues racions de patates, un refresc, una hamburguesa, una joguina i uns nuggets. Tema salses donaria per a un article a part. La qüestió és que ho saben, tenen queixes enviades a través d'internet i gent picant a la finestreta que els ho recorda. I per rumiar és també si al segle XXI cal que se segueixi utilitzant l'etiqueta nen per a un cotxe HotWeels i nena per a una nina, quan directament podrien posar cotxe o nina i que cada petit, sigui del gènere que sigui, triï el que li agradi. Encara que, tornant al més bàsic dels McDonald's de Manresa, tot i haver marcat sempre la casella de nen, els meus dos fills tenen la col·lecció sencera de Barbies.