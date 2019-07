President, quedi's

El Govern de Catalunya es reuneix demà a Manresa. Ho fa a la sala de plens de l'ajuntament, on el 1892 es van aprovar les Bases per a la Constitució Regional Catalana, popularment conegudes com Bases de Manresa. No es reuneix, en canvi, a la delegació del Govern a la Catalunya Central, al Palau Firal del Guix, que de fet consisteix en uns despatxos en un edifici multiusos. No es reuneix tampoc a la futura seu de la delegació, que ha de ser l'edifici dels antics jutjats a la Baixada de la Seu, perquè és això, futura, projectada. És tant a la vora de l'ajuntament que podrien fer-hi una escapada abans de començar la reunió. L'alcalde, en funcions amfitriones, els diria: si s'enllesteix a temps, el Govern de la República es reunirà aquí quan visiti la ciutat. En futur condicional, perquè tant l'adveniment de la República com la finalització d'una obra pública en un edifici protegit són fenòmens que es resisteixen a qualsevol calendari. Això sí: quan arribin a la casa consistorial, l'alcalde podrà dir al president i als consellers: «Benvinguts a la ciutat més independentista d'entre les vint primeres de Catalunya». Ho demostrava fa pocs dies el company Jordi Morros en un reportatge en aquest diari, amb els resultats electorals sobre la taula. Des d'aquesta secció ja vam avisar, quan Quim Torra insinuava capitalitats gironines si Barcelona persistia en el mal camí, que Manresa reunia més mèrits a les urnes. Barcelona ha persistit, de manera que potser convindria plantejar-s'ho. Traslladar la capital del país a Manresa tindria l'avantatge que les visites consultives a Lledoners es podrien fer gairebé en bicicleta.



La ciutat de les Bases. A l'ombra protectora de Montserrat que sempre irradia la seva llum (ho sabem prou els manresans), fins i tot si l'abat és equidistant. A tocar de la cova on sant Ignasi va pensar els Exercicis Espirituals, guia per als exàmens de consciència que tot governant necessita al cap de la jornada. A la cruïlla de l'eix Transversal i el del Llobregat, que comuniquen amb els extrems del país. Amb tres estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat, que són lents, però són nostres. Quin emplaçament millor pot tenir la capital d'un país, especialment si la tria es concep com una aposta pel reequilibri territorial?



A més a més, si Manresa fos la capital de Catalunya, segur que es construiria d'una vegada el gran hotel cèntric de quatre estrelles que es veu que necessita la ciutat.