Reclamaven a Madrid el jutjat de Solsona

El mes de juny del 1979 el llavors diputat al Congrés per Barcelona Miquel Roca Junyent, com a cap del grup parlamentari anomenat Minoria Catalana, va presentar una interpel·lació reclamant que es restituís a Solsona el jutjat de primera instància i instrucció que havia perdut vuit anys abans. Aquest diari explicava que «en Roca Junyent aconsellà la restitució del Jutjat de Primera Instància a Solsona car, en paraules del diputat, l'actual demarcació judicial trenca la unitat d'una comarca natural la integritat de la qual s'ha mantingut en tots els ordres al llarg de la història». En Roca Junyent també remarcà que Solsona és l'única ciutat de l'Estat espanyol que, «tot i tenint seu episcopal no té Jutjat de Primera Instància i això pot ésser motiu de confusió». Segons es detallava, arran de la desaparició el jutjat, els municipis de la comarca van ser adscrits als de poblacions tan distants com Balaguer, Cervera o la Seu d'Urgell, amb les quals les poblacions afectades no disposen de bons sistemes de comunicació. Per això demanava que es fes marxa enrere de l'ordre del 1971, motiu pel qual es va decretar la desaparició de l'ens judicial.