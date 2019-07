agressió és agressió

El judici que ahir va començar a l'Audiència de Barcelona establirà si és veritat que sis veïns de Manresa majors d'edat van portar una nena de 14 anys a una fàbrica abandonada i allà, de nit i aprofitant la superioritat que els donava ser un grup d'homes majors d'edat, van penetrar-la repetides vegades per via vaginal i oral. Els acusats ho neguen, i serà funció del tribunal establir la veritat. Tanmateix, el fiscal -tal com va avançar aquest diari divendres, després que el cas es mantingués ocult durant la seva tramitació a Manresa- sosté aquesta descripció dels fets i els qualifica d'abús sexual, no d'agressió (la denominació legal de la violació) perquè considera que no hi va haver violència. És el mateix punt de vista del tribunal de La Manada. Cal tenir molt poc contacte amb la realitat per considerar que un grup de sis homes adults no exerceix violència i intimidació sobre una menor beguda quan n'abusa en una fàbrica abandonada. Només una mentalitat d'un altre temps i d'un altre planeta pot considerar que només hi ha violència si la víctima es defensa amb dents i ungles.