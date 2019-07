Quan dèiem alcaldessa i ho dèiem malament

En aquells moments, i que la història perdoni els infractors, es podia anomenat «alcaldessa» a la senyora esposa del senyor alcalde. Per això va aparèixer un titular que deia «Ja tenim alcaldessa» per informar del casament de l'alcalde de Manresa, Joan Cornet, amb la seva promesa, Imma Augé. Una mica de premsa rosa entre les festes dels barris i la polèmica per la planta de gas ciutat. La notícia: «El Joan i l'Imma es van casar. Dissabte, a les sis de la tarda, a Santa Maria de l'Estany, familiars i un grapat d'amics van ser testimonis del seu compromís, en un acte íntim i familiar. A la premsa se'ns va demanar que no féssim gaire el borinot, ja que la cerimònia la volien íntima i no hi havia res per destacar. Els ho hem respectat a mitges, és clar, una fotografia tampoc ens la van poder negar. Aquí la teniu. Després, al vespre, la parella va afegir-se a la gresca popular que dissabte hi havia a diferents barris de la ciutat». I fins aquí, la secció de notícies del cor. No cal dir que al cap de quaranta anys la redacció d'aquest diari sap perfectament que una alcaldessa és una dona que ocupa l'alcaldia d'un municipi i presideix el consistori de l'Ajuntament.