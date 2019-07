atur i pobresa

La comarca del Bages va tancar el juny amb 9.191 aturats, xifra que suposa tan sols 24 aturats registrats més que en el mateix mes del 2018. En termes percentuals, la diferència és d'un minso -0,26%, el percentatge més baix des que va començar la represa econòmica i, per tant, el descens interanual continuat del nombre d'aturats registrats. Amb les dades de l'atur registral, menys fidel en la radiografia del mercat laboral, apunta que el Bages està a punt d'instal·lar-se en un creixement zero del nombre de desocupats, fet que pot donar l'aparença d'un mercat ja estabilitzat. Amb tot, informes sobre la realitat social del nostre entorn, com el que ahir va presentar Càritas, revelen que la situació dels més desafavorits per la davallada econòmica no remunta, i que s'estan cronificant algunes situacions d'extremat risc de pobresa. Dades com la renúncia a la compra de medicaments per part del 10% de la població posen en qüestió qualsevol celebració, per matisada que sigui, de la millora de la dada de l'atur.