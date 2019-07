Confiança en l'Hospital de Cerdanya

Cinc anys després de la seva estrena, a l'entorn de l'Hospital de Cerdanya i la seva direcció política i tècnica s'hi respira un ambient de nova etapa. El contracte a partir del qual es va bastir l'arrencada del projecte el 2014 fixa la seva revisió aquest proper mes de setembre. L'acord base estipula, entre moltes altres qüestions, la participació econòmica de l'Estat francès i la catalana, que és qui té la competència en sanitat al costat sud de la frontera. Aquesta participació econòmica se sustenta sobre una previsió d'ús de l'equipament del 60% de pacients del costat sud i del 40% del costat nord de la divisió estatal. Des del 2014 aquesta ha estat la fita per als dirigents administratius i mèdics de l'hospital portant a terme un pla d'expansió entre el sistema sanitari de l'Estat francès i els seus pacients. És una tasca complicada perquè el sistema sanitari francès es basa en la figura tradicional del metge de família que controla els historials mèdics d'avis, pares i fills. Canviar aquesta fórmula per la catalana, amb un hospital de referència per a tots, i aconseguir que el pacient francès se senti a casa a Puigcerdà requereix una feina de llarg recorregut. Polítics i responsables mèdics del costat sud saben que França podria plantejar una renovació del contracte. La Cerdanya espera que tothom continuï creient en aquest projecte europeu que ha de ser per sempre.