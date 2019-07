Rotondes boniques, per què?

L'altre dia uns amics em feien notar que a Manresa tenim unes rotondes immaculades. Estan molt ben cuidades i tenen una gespa impecable. En canvi, molts dels escocells dels arbres no tenen la mateixa sort i l'herba hi creix amb total llibertat.

I la veritat és que ja m'agrada que les rotondes estiguin ben cuidades, com no m'agrada l'abandonament dels escocells. Però és que mentre algunes vegades l'herba dels escocells arriba a molestar els qui passegen per les voreres, que les rotondes estiguin precioses no serveix per a res més que per fer un bon regal a la vista (que no és poc). Però jo em pregunto per què s'inverteixen diners a mantenir les rotondes cuidades quan aquell espai del mig no serveix per a res.

Per què les rotondes més grans de la ciutat no s'habiliten com a espais dels quals tothom pugui gaudir? Fa unes setmanes publicàvem unes imatges de persones que de forma totalment espontània havien convertit la rotonda de la Bonavista en un solàrium. I em pregunto per què no és el mateix Ajuntament qui retorna aquest espai als ciutadans? A Manresa en tenim algunes de ben grans. com la de la plaça de la Creu o la de Prat de la Riba, a part de la mateixa de la Bonavista on donant-hi un parell de voltes (al cap, no amb el cotxe) segur que en sortirien idees per convertir-les en espais dels quals tots en podríem gaudir.