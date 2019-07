diners a la c-16

Les complexes condicions en què Autema explota l'autopista Terrassa-Manresa per concessió de la Generalitat de Catalunya, amb la qual arrossega una llarga història de conflictes, han portat que el dia 1 de setembre entri en vigor (després que s'ajornés el gener) l'obligació de disposar de mecanismes electrònics de pagament automàtic (el conegut teletac, o similar) per gaudir dels descomptes a l'autopista, que aquesta ofereix perquè la Generalitat en paga una part a l'ombra. D'aquí a dos mesos, si ningú no hi posa remei, els nombrosíssims conductors que ni tan sols no saben que el preu de l'autopista que paguen ordinàriament conté un descompte, es trobaran que quan vagin a pagar el preu s'haurà doblat. I només el mantindran si paguen amb algun tipus de teletac. Autema i el Govern han dictat que, a la C-16, el diner ja no existeix. Segur que aquesta política és enormement avantatjosa per a la concessionària, però els ciutadans tenen dret a ignorar el galimaties de la C-16 i a continuar pagant amb mitjans convencionals mentre els diners no hagin estat abolits.