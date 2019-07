Història d'una multa

Multa per passar amb la moto pel fotomultes de la plaça Gispert de Manresa. En soc conscient. Un error. Cent euros i, pagant de seguida, la meitat. D'entrada, per part de la Policia Local no estaria gens malament una mica de marge. No és el mateix passar-hi cada dia, setmana o mes, que un sol dia. Només un. Una mica de «per favor». La multa s'envia per part de l'Ajuntament el 3 de juny i la notificació arriba a casa en un primer avís de Correus el 26 de juny. Com que no hi troben ningú, no hi tornen fins l'1 de juliol. Aquell dia, deixen el paper de notificació que hi ha la carta a les oficines de la plaça Espanya. El dia que la vaig a buscar, el 4 de juliol, sorpresa en recollir-la. A la part de baix hi diu que la bonificació per pagar dins el marge estipulat va acabar... el dia abans. A les dependències municipals on vaig a pagar, de seguida m'informen que és un error i que no és el primer cas. No puc treure conclusions de si és cosa de l'Ajuntament o de Correus. Fins hi ha gent que ha pagat la multa sencera, pensant-se que havia fet tard, a qui l'Ajuntament ha hagut d'ingressar la meitat de la sanció. Això, entenc, els que es queixen. Si no hi van, potser ningú no se n'adona i tal dia farà un any. Per cert, encara és l'hora que vegi algun agent posar una multa als cotxes que ocupen constantment la zona de motos davant la farmàcia Ros, al passeig de Pere III. Deu estar massa lluny de la Gispert...