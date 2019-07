premi a seat

La fàbrica de Seat de Martorell ha rebut el premi Transformació de la Producció que atorga la revista alemanya Automobil Produktion conjuntament amb la consultora Roland Berger. El guardó reconeix les plantes de producció del sector de l'automoció que excel·leixen en l'adaptació de nous processos per acomodar-se a les tecnologies i a les fórmules de treball de futur, que ja avui són, en alguns casos, un present urgentíssim. La companyia, actualment en mans del grup Volkswagen i un dels motors (mai millor dit) de l'economia del país, i amb un gran impacte en una comarca com el Bages, especialitzada en la fabricació de peces per a l'automoció, està fent passos de gegant per esdevenir una referència continental. I la planta de Martorell és el vaixell insígnia d'una estratègia productiva i comercial que està donant grans resultats econòmics. Després d'uns temps d'incertesa, Seat està consolidant el seu futur al territori i ho fa amb una gran perspectiva de creixement.