«Deus lo vult»

En virtut del meu poder, jo us constitueixo i proclamo cavaller», amb aquestes paraules el cardenal Edwin Frederick O'Brien, gran mestre de l'Orde Eqüestre del Sant Sepulcre de Jerusalem, va anar creuant una espasa sobre les espatlles de cada aspirant agenollat als seus peus, a la Santa Església Catedral Basílica Metropolitana i Primada de Tarragona, en el dia de Sant Pere i Sant Pau.

Amb el mateix ritual des de la institució de l'orde per Godofreu de Bouillon el 1098, i amb l'objectiu primordial de protegir el Sant Sepulcre i Terra Santa, s'investiren 9 cavallers, 5 dames i 1 cavaller eclesiàstic, procedents dels territoris dels antics regnes d'Aragó, Catalunya, Navar-ra, València i Mallorca i del Principat d'Andorra, amb assistència de legacions de les lloctinències d'arreu del món, en un espai sublim que és monument espiritual, arquitectònic i històric, en què obrà com a amfitriona la Delegació de Tarragona, sota el guiatge de Maria Mercè Martorell.

Aquesta investidura, també anomenada creuament per l'acció de l'espasa, es desenvolupà en tres dies consecutius; en el decurs dels quals la Demarcació de Tarragona es convertí en la capital mundial de l'OESSJ, per la presència del gran mestre i els comissionats estrangers, que han representat el conjunt dels 30.000 cavallers i dames que configuren l'orde.

La creu quíntuple onejà amb veritable sentiment al sud de Catalunya i les cinc creus vermelles, símbol de les cinc nafres del Crucificat, es convertí en expressió d'identitat, afirmació de credo, renovació de compromís, regeneració dels germans i germanes d'hàbit i en un clam d'esperança per als cristians de Terra Santa.

El divendres 28 de juny, el santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia, patrona de Reus, va acollir la cerimònia anomenada de vetlla d'armes, o de benedicció dels hàbits, i en el decurs de la qual els cavallers i dames neòfits assumiren el compromís de proveir, defensar i mantenir el Patriarcat Llatí a Jerusalem, que comprèn Israel, Síria i Jordània, les seves escoles, seminaris, parròquies i obres socials. Aquesta cerimònia fou presidida pel cardenal Martínez Sistach, gran prior de la Lloctinència de l'Espanya Oriental, que té la seva capital a la Ciutat Comtal, i la seva seu a l'església Santa Anna de Barcelona.

El dissabte 29, i coincidint amb la festivitat de Sant Pere i Sant Pau, mentre el nou arquebisbe metropolità i primat de les Espanyes, Joan Planellas, es trobava a Roma rebent el pal·li, se celebrà a la catedral de Tarragona la investidura sepulcrista, amb un cerimonial exquisit, esplèndid i commovedor, presidit pel gran mestre, i calculat fins a l'últim detall, com rescatat de temps immemorial, i amb el sentiment i l'admiració que bressolaven tots els assistents que eren conscients que difícilment es podria participar en un altre acte semblant.

El diumenge 30, el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet fou la destinació de l'OESSJ, que compareixien, als peus de la Mare de Déu, en una missa d'acció de gràcies. Abans, però, es procedí al relleu en la lloctinència, i Juan Carlos De Balle va substituir Enric Mas, que passà a ostentar el càrrec, recentment creat, de vicegovernador general de l'OESSJ per a l'Amèrica Llatina. I, posteriorment, el pare abat de Poblet, Dr. Octavi Vila, oferí una recepció i mostrà les dependències del cenobi cistercenc.

Aquestes jornades de l'orde a la demarcació de Tarragona han suposat com un retorn als orígens de la Fe, a la identitat i a la història convertida en sentiment en el cor dels homes i dones sepulcristes, on es fa palès que les coses són perquè –i com diu la llegenda de l'OESSJ– «Deus lo vult!» (Déu ho vol!).