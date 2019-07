Ser-hi de seguida

La ràpida intervenció d'ahir a Fonollosa va permetre aturar un foc gairebé al moment de néixer, en aquest cas els primers van ser els veïns, pagesos i ADF. La ràpida intervenció dissabte a la tarda a Rajadell (amb un ampli desplegament de Bombers de la Generalitat, per terra i per aire) va aturar un foc que podria haver tingut conseqüències greus per l'embranzida que prenia a l'inici. Va quedar en 13 hectàrees, però el fet que les flames passessin d'una banda a l'altra de l'eix ja ens indica que es tractava d'un foc potent. Si es vol evitar una gran destrucció de massa boscosa, és imprescindible poder ser al lloc de l'incendi des del primer moment. I aquest és un dels principals aprenentatges que han adquirit els experts de l'extinció en els dar-rers 25 anys: ser-hi quan el foc no s'ha fet gran. D'aquí la importància de saber vigilar el bosc, amb vigilants, amb càmeres o a través dels veïns. Però vigilar, avisar i extingir amb la màxima rapidesa ens evitarà moltes llàgrimes damunt la cendra.