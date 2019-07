Reportatge denúncia: deixalles a Sant Ponç

Fa quaranta anys l'embassament de la Baells encara s'estava omplint i el de la Llosa del Cavall era lluny de començar-se a construir, de manera que la làmina d'aigua entre muntanyes més gran d'aquestes comarques era la de l'embassament de Sant Ponç, al Cardener. Però anar-s'hi a banyar tenia els seus inconvenients, segons el reportatge que aquells dies va publicar Remei Aranda, on deia: «Si vostè, amic lector, és afeccionat al càmping, als espais oberts, a les aigües dels meravellosos paratges que es poden trobar a la comarca del Solsonès i per poc que hagi estat per allà dalt és segur que coneix el pantà de Sant Ponç, un lloc ideal per acampar si no fos que... també té els seus inconvenients, i potser no se n'hauria parlat mai excepte que en aquest cas l'inconvenient més important amb què ens trobem, té solució. Ha de tenir una solució i com més aviat millor. Es tracta de les escombraries, sí, les deixalles que fa molt de temps, anys sencers, que ningú recull i que, de mica en mica, s'han ensenyorit d'una bona part de la banda dreta del pantà i han convertit el que eren llocs ideals per al bany i l'esbarjo en focus d'infecció i contaminació».