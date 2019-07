Ser necessari

Tal com ha anat la situació política a Catalunya, el creixement de Barcelona i Catalunya com a destinació turística, l'arribada incessant de població estrangera, l'evolució de mitjans de comunicació i de la comunicació que es fa sense la presència dels mitjans, i la constant fustigació de determinats partits, que el català es mantingui i fins i tot millori en alguns registres de coneixement de la llengua és una notícia molt positiva per a la seva supervivència. A part de les dades de coneixement i d'ús de la llengua, com destacava dilluns la consellera de Cultura, Mariàngela Villalonga, l'administració ha d'aconseguir que totes les persones que treballen i viuen a Catalunya tinguin interès a aprendre català perquè «és un llengua que dona prestigi social i mobilitat social». Si s'actua en la línia d'afeblir la presència del català a l'administració o a l'ensenyament, es va en contra d'aquest objectiu, i de fer que el català com a llengua sigui més interessant d'aprendre per a aquella persona que no el coneix encara.