Per al consumidor

L'Ajuntament de Manresa acaba de posar en marxa un servei per orientar els ciutadans a l'hora de prendre mesures per reduir les factures de consums com l'aigua, la llum i el gas. Aquesta nova oficina, que s'ubica al barri antic tenint present que pot ser en aquesta zona on hi hagi més demandants d'informació, s'ha muntat a través d'ajuts de plans d'ocupació. Aquest sistema marca un període finit de temps per a les persones ocupades (subvencionades), però si l'experiència és bona (si hi ha demanda de ciutadans de Manresa i un bon nivell de resolució de casos) el consistori manresà s'haurà de plantejar de manera molt seriosa allargar la vida del servei que ara s'ofereix. Trobar finestretes de l'administració, la municipal o la que sigui, que donen solucions és un clam social, i incidir en el col·lectiu d'aturats i en el de les famílies que busquen com reduir les factures de despeses fixes és una doble necessitat que en aquests moments ha iniciat una bona via de la qual no caldria allunyar-se gaire.