Cornetes i tambors feien soroll a la Font

Les cornetes i els tambors fan soroll. Ara no se'n veuen gaires, però fa uns anys, i encara més unes dècades, les bandes de cornetes i tambors eren un entreteniment amb força seguidors. Però moltes persones no veien clars els seus aspectes militars quan les bandes desfilaven uniformades i marcant el pas. I també és cert que entre els impulsors d'algunes d'aquestes bandes hi havia persones enyoradisses de la disciplina militar com a forma d'organitzar la societat i educar la mainada. Fos quines fossin les intencions darreres de cadascú, en una assemblea veïnal al barri manresà de la Font dels Capellans va esclatar la tensió entre els dirigents de l'Associació de Veïns i la «Banda de Cornetas y Tambores» que duia el nom del barri. La banda, segons va informar el diari, «va refusar ser una secció més de les comissions de treball que componen l'Associació de Veïns. Quan el president de l'assemblea va demanar als responsables de la banda si estaven disposats a acceptar els punts programàtics que regeixen l'associació, li van respondre que no». Un trencament que va deixar les coses al seu lloc després de moments de forta tensió.