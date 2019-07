Manresa va buscar ser seu del cros mundial

Fa quaranta anys Manresa va intentar ser l'escenari del Campionat del Món de Cros, i acollir una prova que pertocava a la Federació Espanyola d'Atletisme, i per a la qual aquesta havia de triar emplaçament entre diverses ofertes. Però no va ser possible, tal com s'informava en portada al diari.

«Els dos representants del Club Atlètic Manresa, Toni Torra i Josep Comas, desplaçats divendres a Madrid a fi de fer conèixer l'ampli dossier elaborat, van coincidir que la reunió va decidir entre tres candidatures: Manresa, Madrid i A Toxa. En una primera votació Madrid i Manresa van quedar empatats mentre que a Toxa ja quedava bastant despenjada. En una segona votació després d'haver fet uns contactes personals amb els altres membres de la reunió, Madrid va sumar 13 vots mentre que Manresa tan sols en sumava 9», explicàvem a l'edició del dimarts 10 de juliol. S'afegia que «des d'un bon principi, un alt càrrec de la Federació a Barcelona declarava que Manresa ho tenia tot menys el circuit». Això sí: «La Federació, com volent donar consol, ha atorgat al Club Atlètic l'organització del Cros Internacional Júnior de l'any vinent».