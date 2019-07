Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, és des d'ahir al migdia la presidenta de la Diputació de Barcelona. Era la proposada per la llista més votada a la província, encara que té tants diputats com ERC (16). La fractura de l'independentisme es va fer més evident des que Junts va comunicar l'acord que tenia amb el PSC. La Diputació, però, en pactes no escrits entre partits, ha estat una institució a respectar per al conjunt de les formacions. Quan es diu que és la tercera institució del país, es parla de la representativitat, darrere de la Generalitat i del Parlament, però la Diputació de Barcelona és la que té un pressupot més alt de totes les de l'Estat. Uns diners que serveixen, en bona part, per donar suport i prestar serveis als municipis. És clar que qualsevol formació lluita per presidir la institució, però l'acció dels partits haurà de quedar en segon terme quan del que es tracta és de donar suport als municipis. Aquesta és la força de la tercera institució del país.