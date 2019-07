fusta sense sortida

Propietaris forestals del Solsonès i de territoris propers expressaven la seva preocupació a través d'aquest diari per la poca venda de fusta dels seus boscos per a la fabricació de mobles o per a l'ús d'energies renovables. Una situació que, afirmen, s'ha accentuat i agreujat en aquesta zona des que el 2012 va tancar l'empresa Tradema, que donava sortida a una bona part d'aquest material. La preocupació, no només dels propietaris, és doble. D'una banda, perquè perden una font d'ingressos. De l'altra, perquè aquesta poca demanda es tradueix en una escassa sortida de la fusta del bosc, que es tradueix en unes masses forestals que acumulen càrrega de combustible. El foc de final de juny a la Ribera d'Ebre va tornar a posar sobre la taula el debat sobre l'estat dels boscos i la seva gestió. I per enèsima vegada es va posar de manifest la dificultat de tenir-los nets si no són rendibles. Cal que d'una vegada hi hagi una aposta publicoprivada potent per iniciatives que facin efectiva la rendibilitat dels boscos.