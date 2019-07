AManresa començaran la setmana que ve les obres per fer una passera de vianants sobre el riu Cardener al seu pas per Can Poc Oli. Es tracta d'un projecte modest de 63.000 euros però molt significatiu. En primer terme perquè va ser el més votat pels ciutadans dels pressupostos participatius del 2016. En segon terme perquè suposa portar a la pràctica una actuació proposada pel col·lectiu ecologista Meandre, el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, l'Era i l'Escola Agrària de Manresa. L'Ajuntament fa molt bé, malgrat el retard, materialitzant una iniciativa de col·lectius que multipliquen el seu potencial treballant junts. L'impuls col·lectiu a una actuació de millora del valuós espai no urbanitzat del terme és una mostra de la dinàmica de col·laboració i no de competició d'entitats amb objectius compartits. Queda moltíssima feina per fer atractiva l'Anella Verda de Manresa, i la de Can Poc Oli més que una passera pot ser símbol d'un pont entre administració i entitats.