'Piquenàstic'

Els temps estan canviant en el futbol, i em miro el teòricament modest, el de categories catalanes i el de base. Ho tenim a prop. En els darrers dies aquest diari s'ha fet ressò de les converses del Gimnàstic de Manresa amb Gerard Piqué per a una possible compra del club. També de l'interès d'una escola de futbol, ubicada a Barcelona, per col·laborar o fins i tot ser patrocinadora del Centre d'Esports Manresa, que acaba de pujar a la Tercera Divisió. Els equips de casa es mouen però el que passa és que de fora també els busquen perquè els consideren atractius. Com sempre, uns i altres han de valorar tot el que es guanya, i el que es pot perdre, amb els pactes o amb els acords que es tirin endavant, avaluar bé les conseqüències.



En el cas del Nàstic i les converses amb Gerard Piqué, que des de fa uns mesos és propietari del FC Andorra, del que es parla obertament és que el control de l'entitat pugui passar a mans de les empreses del central del FC Barcelona. Com va relatar Dario Riera, president del Gimnàstic, cal una aprovació dels socis, que comportaria una metamorfosi cap a una societat anònima esportiva amb la majoria d'accions en mans de Piqué i alguna presència de l'antic club en l'estructura de l'entitat. Fa deu anys els socis del CE Manresa van desestimar una operació similar que era apadrinada precisament per l'avi de Piqué, Amador Bernabéu, i una immobiliària, Urbasa. Veurem quin serà el camí del Nàstic, quin pas farà l'històric club escapulat.