El català de Mossèn Armengou

La Crònica menuda de la ciutat de Berga de mossèn Armengou no només és un llibre imprescindible per entendre la Berga –i el país– de la segona meitat del segle XX, sinó també una obra deliciosa i instructiva des del punt de vista literari i lingüístic (i per tant, una recomanable lectura d'estiu). En efecte, mossèn Armengou hi exhibeix estil propi (planer, irònic, directe), vocabulari ric i saber fer d'home de lletres, com cor-respon a una persona culta d'una època en què el domini del llenguatge encara era un valor que cotitzava.

Al llibre hi trobem mots de ressons arcaics (burot –funcionari–, sorges –soldats–, esmolets –ciclistes–, sebollir –enterrar–), expressions populars (la pitança –el menjar–, fer el merda –presumir, fer-se veure–), berguedanismes (pivet –pi avet–, al cel ens tropiguem –per a quan s'acomiada un mort–), frases enginyoses de collita pròpia («roda el món i torna? a la plaça del Forn», «Berga, l'orinal del cel», «degueren fer sempre més badalls que rots» –per descriure una família pobra–), dites de la comarca («Avià, el poble del sac i del ganxo», «a Espinubet –sic–, de la merda en fan paret»), construccions literàries («els que havien evacuat la joventut», «sol en doina» –en moviment–)?

La riquesa del lèxic emprat fa enveja en comparació del català empobrit que es gasta avui. Heus ací un altre petit tast del vocabulari armengouenc: Esbalçar=estimbar / Botir-se= empipar-se / Apariar= ajuntar / A pler= de gust / Ferir-se= tenir un atac d'apoplexia / Manifassejar= manejar arbitràriament afers que afecten una col·lectivitat o a altri / A balquena= en abundància / Trompejar= donar trompades / La cangrí= la presó / Clavar un arrambatge= esbroncar / Engatjat= compromès / Estar de filis= de bon humor.

Per cert, temps enrere hi havia a Catalunya un moviment que propugnava apadrinar paraules i expressions en risc de desaparèixer; es tractava d'utilitzar cada dia un mot a preservar. Si us hi voleu afegir, mossèn Armengou ens en proporciona una bona colla. Si m'ho permeteu, doncs, amb aquesta invitació, servidor –«un hom», que diria el mossèn– toca pirandó (se'n va).