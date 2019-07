Violència sexual

Una noia de 17 anys de Manresa denuncia un cas de violació en grup a la capital del Bages, la nit de dissabte a diumenge. Hi ha 4 homes joves detinguts. No feia ni 48 hores que s'havia tancat la darrera sessió (abans del parèntesi d'estiu) de la vista per un altre cas de suposada agressió sexual, aquest sobre una noia de 14 anys de Manresa. La successió de notícies fa créixer la sensació d'inseguretat. Per a molts veïns del barri del carrer Aiguader, on van tenir lloc els fets d'aquest dar-rer cap de setmana, la temença que hi podria haver problemes amb un grup de joves okupes s'ha transformat en trista realitat. Determinats grups instal·lats a la capital del Bages tenen conductes que van més enllà de la preocupació. Els veïns n'havien alertat i, ara, l'Ajuntament diu que aplicarà un pla de xoc. Una part de la societat demanarà canvis en les conductes dels homes, que segur que calen com a treball de fons, però és urgent que hi hagi tant aquest pla de xoc com una acció policial que doni seguretat a les joves de la ciutat i als veïns. És un crit social: no! I no és no!