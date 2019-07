Manresans al carrer. És tan cru!

Els quatre detinguts per l'agressió sexual a una noia la nit de dissabte a diumenge, a Manresa, són a presó. A la capital del Bages, anit, 7.000 persones, segons fonts de la Policia Local, van sortir al carrer. Per als que els agrada parlar en femení, hi són totes! 7.000 persones és una xifra molt important per a una manifestació a Manresa, és clar que la bestiesa comesa faria necessària la presència al carrer de les 70.000 persones de la ciutat. El totes d'ahir al vespre, té una descripció plural que no s'hauria d'apropiar ningú, perquè la cruesa de la realitat viscuda dissabte per una jove de 17 anys és prou greu perquè hi pugui ser tothom sota la mateixa pancarta. En aquests moments, això no va ni de partits, ni de grups a favor o en contra de les seves causes, ni de grups de veïns ni d'associacions. És un crit que fa una ciutat, en conjunt, davant d'una situació que no troba explicació en la nostra societat. És un crit d'espectre molt ampli que vol resposta. L'exigeix.

Des dels veïns fins al darrer representant de l'administració s'han de plantejar una pregunta: i jo què faig per evitar un altre atac com aquest? I en la resposta, que ha de circular sempre per la via de les condicions civils i judicials que ens hem donat en el nostre sistema democràtic i de respecte a les persones i als drets humans, s'han de trobar les solucions. Del primer a l'últim.