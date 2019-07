Teletac a l'atac

T'apropes a Girona pel sud per la carretera general, i quan encara falten uns quilòmetres entres a l'autopista de peatge, prens el tiquet que et dona una cabina automàtica, condueixes tranquil·lament per una via segura i ràpida de quatre carrils en cada sentit, i al cap de més de vint quilòmetres deixes l'autopista i tornes a la general; a les cabines de sortida introdueixes el tiquet a la ranura i la barrera s'aixeca sense demanar-te que paguis ni un cèntim. És el tram gratuït de l'AP-7 entre els accessos de Fornells i Vilademuls, fruit d'un acord entre l'Estat i la concessionària de l'autopista.



L'Estat va concloure que era més interessant pactar una ampliació de carrils i el pas gratuït per l'autopista, que no pas desdoblar la variant de la N-II que havia quedat estreta i insuficient. La gratuïtat és entre els dos accessos esmentats, i no beneficia els qui entren o surten més enllà d'aquests límits, però alliberar de peatge vint quilòmetres d'autopista per desembussar una carretera general col·lapsada és una bona idea, que a més a més s'aplica de la manera fàcil, sense hores punta i hores vall. De franc les vint-i-quatre hores dels tres-cents seixanta-cinc dies de l'any. Quina diferència amb els descomptes jeroglífics de l'autopista de Terrassa!



I no cal el Teletac? No, no cal, però si el tens, o si aconsegueixes un adhesiu que et donen de franc, passes per unes cabines exclusives que aixequen les barreres només de veure't. Guanyes comoditat i rapidesa. És a dir, que l'usuari té totes dues opcions: amb Teletac o sense. No et penalitzen per no tenir-lo. Exactament el contrari del que passarà aviat a l'autopista de Manresa a Terrassa, on pel fet de no tenir Teletac pagarem el peatge gairebé el doble de car que fins ara. Ja s'exigia per accedir als descomptes especials d'hora punta (que arriben a la gratuïtat entre Sant Fruitós i Sant Vicenç), i ara s'exigirà per a tot. La mesura entra en vigor al setembre i la Generalitat no afluixa per molt que li reclamin des de les comarques afectades. El departament de Territori no escolta el territori.



I, mentrestant, com que ja hi ha autopista per unir Barcelona i Manresa pagant tres peatges, el desdoblament de la C-55 dorm en un calaix. Gràcies al mur central ja no hi ha topades frontals, que són les que maten gent, així que podem aguantar uns quants anys més. Manresa no és capital i Girona, sí, encara que la primera, en resultats a la mà, sigui més indepe.