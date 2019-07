A què juga Sánchez?

Pedro Sánchez va patir ahir un nou revés al Congrés. La seva intransigència amb Unides Podem ha suposat seguir fins al mes de setembre amb un govern en funcions. Tot un luxe que el país no es pot permetre. Però el risc més gran no és tenir un govern en funcions durant l'estiu, sinó que hi hagi noves eleccions.

No sé si forçar noves eleccions és una bona estratègia per a Sánchez i el seu partit, que esperen millorar resultats, però el que és segur és que és una mala estratègia per a la política i també per a aquest Estat, del qual de cap manera no ens deixen marxar i estem condemnats a viure-hi perquè sense estabilitat política no hi ha estabilitat econòmica.

Més enllà dels càlculs partidistes, unes noves eleccions no faran més que enrarir el clima amb uns partits de dretes que juguen –per dir-ho d'una manera– a veure qui és més de dretes.

Més enllà d'enrarir el clima, unes eleccions també faran incrementar la desafecció política d'uns ciutadans que tenim el dret a votar però també el de ser respectats i que no es jugui amb nosaltres fent-nos anar cada dos per tres a les urnes perquè el resultat no és del gust ni de Sánchez, perquè pensa que amb noves eleccions pot aconseguir més vots, ni de l'oposició, que creu que forçant aquestes eleccions també millorarà resultats i fins i tot podrà aconseguir el poder.