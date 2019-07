Esport i diners

Aquests dies hi ha un debat important a les xarxes socials sobre qui ha d'ocupar la plaça del Reus a la Segona B del futbol estatal. Els reusencs, que van fer fallida la temporada passada quan eren a Segona Divisió, i que van ser retirats de la competició, també han estat descendits administrativament de la Segona B pels molts deutes que arrosseguen, i han caigut a la Tercera Divisió, on es veuran les cares amb l'Igualada i el Manresa, si finalment acaben sortint. El lloc del Reus, esportivament, sembla clar que ha de correspondre, i així també ho determina el reglament, a l'Hospitalet, equip que va quedar segon la temporada passada al grup català de Tercera Divisió (on hi ha el Reus). Ara bé, la Federació Espanyola de futbol demana per la plaça més de 450.000 euros, una xifra desmesurada que l'Hospitalet no pot pagar, com tampoc la majoria de clubs de Tercera Divisió, ni catalans ni d'altres demarcacions. Què ha fet la federació?, ha obert més el ventall i tres clubs, l'Andorra, el Zamora i l'InterCity Sant Joan d'Alacant, sembla que seran els que optaran al lloc deixat pel Reus. Aquí el debat és un: què s'ha de prioritzar, els mèrits esportius o bé els diners? Segurament hi ha opinions per a tots els gustos, però també sembla de rebut que, si un equip baixa per uns deutes, aquests deutes no els hauria sufragar el club que ha d'ocupar la seva plaça. Sigui com sigui, l'Andorra, ara relacionat amb el Gimnàstic de Manresa, podria pujar dues categories d'una sola tacada.